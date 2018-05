Cyber Security, siglato protocollo d’intesa tra la Polizia di e Asp

È stato stipulato oggi nella Questura di Cosenza, alla presenza del Questore della provincia Giancarlo Conticchio, un protocollo d’intesa per la sicurezza informatica tra la Polizia di Stato e l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Il documento, firmato dal dirigente del Compartimento Polizia postale e delle comunicazioni della Calabria, Vincenzo Cimino e dal direttore generale dell’Asp di Cosenza, Raffaele Mauro, serve per proteggere i sistemi informatici e i collegamenti telematici delle infrastrutture informatizzate, la cui compromissione può causare interruzioni o disfunzioni nell’erogazione di servizi pubblici essenziali.

I dati sensibili detenuti e trattati dalle aziende sanitarie, come quelli relativi ai pazienti, alle patologie o alle relative terapie cui sono sottoposti, sono esposti al rischio di possibili attacchi on line, mirati a carpire le informazioni per scopi illeciti, anche di natura terroristica.

L’accordo odierno segue quello analogo, sottoscritto nel mese di marzo di quest’anno, tra la Polizia Postale e l’Asp di Catanzaro e costituisce una tappa del percorso che vedrà gradualmente coinvolte varie realtà pubbliche e private, caratterizzate dall’operatività in settori strategici, che va garantita e tutelata per il bene della collettività, con mirate azioni di tutela preventiva e di pronto intervento in caso di emergenza.

Il coordinamento di tali attività periferiche è affidato al Cnaipic Centro nazionale anticrimine informatico e protezione infrastrutture critiche della Polizia di Stato, istituito a Roma nel centro del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, attivo 24 ore su 24, che cura anche l’assistenza e protezione diretta alle più importanti e strategiche infrastrutture informatizzate a livello nazionale e le relazioni internazionali in tale settore.