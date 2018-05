Crollo del balcone a Catanzaro Lido, in corso di accertamento le cause del distacco

Sono in corso di accertamento le cause del distacco del balcone verificatosi ieri in via Murano nel quartiere Lido di Catanzaro e in cui sono rimasti feriti 4 ragazze e un ragazzo che, al momento del crollo, si trovavano sul balcone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, con i colleghi di Sellia Marina, con il supporto dell’autoscala.

I Vigili hanno prima collaborato con il personale sanitario per l'immobilizzazione dei ragazzi, poi trasportati presso il pronto soccorso dell'Ospedale Pugliese-Ciaccio, e, successivamente, hanno rimosso il piano di calpestio del balcone, tramite l'ausilio di un'autogru, per la messa in sicurezza della zona.