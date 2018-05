Regione, ferrovia ionica. Oliverio: “cronoprogramma per l’elettrificazione”

Per dare continuità ai lavori di potenziamento della linea jonica, oggetto del Protocollo d’Intesa siglato nel maggio scorso tra Regione Calabria, Mit e Rfi, e che prevedeva l’interruzione della tratta Metaponto-Sibari – a seguito della richiesta del presidente Oliviero all’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Maurizio Gentile, di avviare da subito i lavori per l’elettrificazione della tratta Sibari-Catanzaro Lido, con l’obiettivo di completare l’intervento in tempi rapidi - è stato condiviso di estendere l’interruzione estiva, programmata dal 10 giugno al 10 settembre prossimi, anche alla tratta Sibari-Rossano.

In tale periodo sarà realizzata la prima fase del programma di elettrificazione (realizzazione dei plinti e posa in opera dei pali per la trazione elettrica) nel tratto tra Sibari e Rossano. La sospensione della circolazione consentirà anche la sostituzione dei binari, proseguendo così con il programma di ammodernamento dell’armamento ferroviario, avviato nell’estate scorsa tra Catanzaro Lido e Rossano.

Nella tratta Sibari-Rossano i plinti e i pali per la trazione elettrica saranno dunque realizzati entro il mese di settembre. Nel tratto successivo, tra Rossano e Catanzaro Lido, analoghi lavori di predisposizione all’elettrificazione della linea saranno eseguiti in periodo notturno (in modo da non causare interruzioni al servizio ferroviario) con l’obiettivo di realizzare il 50% delle opere entro il dicembre e il relativo completamento fino a Catanzaro Lido entro l’estate del 2019.

Il presidente Oliverio osserva che “l’avvio della prima fase del programma di elettrificazione ha un significato che va ben al di là del pur rilevante aspetto tecnico. Rappresenta un’occasione di rinascita per l’infrastruttura. Secondo il piano fissato nel protocollo di intesa del 2017 fra Mit, Regione e Rfi, la linea ionica sarà più moderna (nuovi binari, nuovi sviluppi tecnologici), sarà più performante grazie alla rimozione di passaggi a livello, sarà dotata di stazioni più decorose e, ora, con l’elettrificazione potranno essere elevate le performance degli standard di servizio”.

“Siamo impegnati a concordare con Rfi”, - prosegue il presidente Oliverio, “un cronoprogramma che per l’anno 2019, in concomitanza della programmata chiusura estiva della tratta Catanzaro Lido-Roccella Jonica, assicuri, oltre ai lavori di ammodernamento dell’infrastruttura (sostituzione dell’armamento, adeguamento tecnologico, interventi sulle stazioni ferroviarie, eliminazione dei passaggi a livello), anche nella tratta fino a Melito Porto Salvo l’avvio delle operazioni di elettrificazione, per consegnare a tutta la Calabria una infrastruttura moderna ed efficiente, sulla quale potranno circolare anche i nuovi treni che saranno acquistati con risorse della Regione Calabria”.

Durante il periodo di chiusura estiva della tratta tra Rossano e Metaponto, Trenitalia ha previsto un servizio sostitutivo con bus il cui programma sarà consultabile a breve sui propri sistemi informativi.