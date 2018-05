Crolla balcone al primo piano, cinque feriti a Catanzaro

Cinque persone sono rimaste ferite per il crollo del balcone al primo piano di un palazzo che ospita uffici e abitazioni a Catanzaro Lido, in via Murano. Secondo una prima ricostruzione, le vittime dell'incidente, tutte giovani, erano affacciate sul balcone al momento del cedimento.

Sul posto gli agenti della polizia, una squadra di vigili del fuoco e un'ambulanza del 118: per quattro dei cinque giovani, che sarebbero rimasti seriamente feriti, si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale "Pugliese" di Catanzaro.