Appalti “spezzatino” al Comune di Cosenza: Procura chiude indagini

Un avviso di chiusura indagini è stato notificato dalla Procura di Cosenza nei confronti dei soggetti coinvolti nell’inchiesta sui cosiddetti appalti “spezzatino” al Comune di Cosenza. (LEGGI)

La Guardia di Finanza passo al setaccio circa cinquemila Determine dirigenziali del Comune, scoprendo delle presunte anomalie nell’utilizzo della procedura di affidamento dei lavori in economia, molto spesso mantenuti al di sotto dei 40 mila euro e poi conferiti ad un numero ristretto di aziende, violando anche un altro principio, quello del frazionamento.

Dalle indagini si apprese che il tutto era attuato da parte di alcuni dipendenti e dirigenti dell’ente per ottenere dei vantaggi per sé e per i propri familiari. Tra il 2012 e il 2015, l’importo complessivo contestato è di oltre 2,1 milioni di euro.

La notifica della chiusura indagini consentirà agli indagati di presentare le memorie difensive prima di arrivare davanti al giudice che dovrà decidere sull’eventuale rinvio a processo.