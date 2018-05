Guerriglia tra tifosi al porto di Reggio: emessi altri due D.A.SPO.

Due provvedimenti D.A.SPO. sono stati emessi dal Questore della Provincia di Reggio Calabria in seguito alla guerriglia scoppiata lo scorso 18 febbraio tra i tifosi del “Catanzaro Calcio” e quelli del “Catania Calcio”.

Le due tifoserie si erano casualmente incontrate, in quanto la prima era diretta in Sicilia per assistere all’incontro di calcio con la squadra agrigentina dell’“Akragas”, mentre la seconda era appena sbarcata per dirigersi in Puglia dove avrebbe partecipato all’incontro con il “Monopoli Calcio”.

Questo incontro fortuito è però degenerato in una lotta a colpi di bastoni di ferro e pvc, nonché cinture e altro materiale presente in banchina.

I provvedimenti odierni scattano nei confronti dei tifosi catanesi, C.G., di 30 anni e G.G., di 28.

Unitamente al provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono tutte le manifestazioni calcistiche di qualsiasi serie e categoria, è stato, altresì, imposto ai due l’obbligo di presentazione presso l’Ufficio di Polizia competente per territorio mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo di tutte le manifestazioni sportive nelle quali siano impegnate, a qualsiasi titolo, la compagine calcistica del “Catania Calcio”, convalidato dalla competente Autorità Giudiziaria.