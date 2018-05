Arriva a Crotone la Fiera Mariana: provvedimenti alla viabilità cittadina

Come ogni anno, la città di Crotone ospita una fiera in occasione della festa delle Madonna di Capo Colonna. La fiera permarrà in città per tre giorni, dal 16 al 19 maggio, e per un regolare svolgimento l’Amministrazione Comunale ha adottato i seguenti provvedimenti sulla viabilità:

A. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA

1. Via Miscello da Ripe entrambi i lati tratto compreso tra via Arrigo BOITO (ex Traversa Pastificio) - rotatoria ex mercati generali(Piazza Carlo Turano) dalle ore 06,00 di mercoledì 16 alle ore 24,00 del sabato 19 maggio 2018

2. Via Miscello da Ripe entrambi i lati tratto compreso Molo Vico Giunti sino a via C.Colombo dalle ore 06,00 di mercoledì 16 alle ore 24,00 del sabato 19 maggio 2018

3. via Arrigo BOITO (ex Traversa Pastificio) entrambi i lati nel tratto di via Miscello da Ripe sino a via Giordano Bruno(ex Esterna Marinella) dalle ore 06,00 di mercoledì 16 alle ore 24,00 del sabato 19 maggio 2018.

4. Area ex Mercato Generale "Piazzale Nettuno" e spazi sottostanti dalle ore 06,00 di mercoledì 17 alle ore 24,00 di sabato 20 maggio 2017 (Vimini e Terracotta)

5. Viale R. Margherita,lato mare, da Largo Gaele Covelli sino all'incrocio con via Via Francesco Le Rose dalle ore 06,00 di mercoledì 16 alle ore 24,00 del sabato 19 maggio 2018

6. Viale R. Margherita,lato monte, da vico Giunti sino all'incrocio con via Via Francesco Le Rose dalle ore 06,00 di mercoledì 16 alle ore 24,00 del sabato 19 maggio 2018;

7. Viale R. Margherita,lato monte, da Largo Gaele Covelli sino vico Giunti dalle ore 06,00 di mercoledì 16 alle ore 24,00 del sabato 19 maggio 2018 (Carreggiata d'Emergenza)

B. CHIUSURA dei varchi di accesso alle aree adibite alla Fiera Mariana con decorrenza giorno martedì 15 maggio 2018 dalle ore 22,00 sino alle ore 24,00 di sabato 19 maggio 2018 .

Istituzione temporanea divieti di transito, integrazione ordinanza n. 57/2018 del 15 maggio 2018, "FIERA MARIANA - EDIZIONE 2018"

E' stata disposta la chiusura di viale Giovanni Paolo II carreggiata lato monte da piazza Antonio Caputi sino a piazza Francesco Corrado dalle ore 22,00 del martedì 15 maggio 2018 sino alle ore 24,00 di sabato 19 maggio 2018.

Il Comandante Polizia Municipale di Crotone, Francesco Iorno, si rivolge direttamente ai cittadini garantendo grande impegno delle forze dell’ordine locali.

“A tutti i nostri concittadini – afferma Iorno - che in questi giorni, e da stamattina in particolare, stanno vivendo una condizione di estrema difficoltà a causa della congestione del traffico. Mi rendo conto delle concrete difficoltà che sto vivendo anche io come cittadino prima di tutto. Purtroppo sono giorni particolari; in città in questi giorni c'e' la presenza di almeno 250 camion di venditori oltre alla maggiore vitalità che consegue al clima della festa. Sto mettendo in campo tutte le risorse nelle mie disponibilità –precisa - e non ci stiamo risparmiando giorno e notte. Al momento in cui scrivo siamo in prefettura per superare gli ultimi ostacoli burocratici che poi tanto burocratici non sono perché afferiscono al piano di emergenza affinché vengano messe in campi misure a garanzia della sicurezza di tutti. Chiedo davvero con tutta l'umiltà' possibile di avere pazienza per qualche giorno e, se posso, suggerisco di utilizzare il più possibile i mezzi pubblici. Garantisco che continueremo a lavorare al massimo delle nostre possibilità – conclude - con tutte le risorse che abbiamo che non saranno risparmiate e saranno invece messe in campo. Grazie a tutti i cittadini e buona festa Mariana.”