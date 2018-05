Doppio sequestro di pescato illegale nel reggino, una denuncia

Due violazioni in materia di pesca e, in particolare, in materia di salvaguardia delle specie ittiche e di etichettatura e tracciabilità del pescato, sono state riscontrate dalla Guardia Costiera di Gioia Tauro nel corso di alcune ispezioni sul territorio.

Nel primo caso è stata fermata una vettura lungo la Strada Statale 682, nel tratto che attraversa il Comune di Rosarno, e nel corso di una perquisizione del mezzo espletata dalla Polizia Stradale di Siderno è stato rinvenuto del novellame di sarda. Il prodotto ittico vietato, del peso complessivo di circa 220 kg, è stato sequestrato e l’automobilista sanzionato.

Il secondo controllo, stavolta a carico di un’attività ristorativa operante nella frazione Tonnara del Comune di Palmi, ha permesso di accertare un illecito in materia di tracciabilità del pescato e, quindi, in violazione degli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale. All’interno del locale, infatti, sono stati rinvenuti circa 40 kg di pesce – appartenente a diverse specie ittiche – detenuti in malo modo e privi della necessaria documentazione attestante la provenienza del pescato . Il tutto è stato sequestrato.

A seguito di ispezione effettuata dai veterinari dell’ASP di Reggio Calabria – Area Palmi, il prodotto complessivamente sequestrato è stato giudicato non idoneo al consumo umano e, quindi, destinato alla distruzione.