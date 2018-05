Imbrattata la Chiesa di Piazza Carmine, denunciato il responsabile

Chiesa di Piazza Carmine

Alla vista delle Volanti ha cercato di scappare ma è stato subito fermato dalla Polizia l’autore dell’imbrattamento del portone principale della Chiesa di Piazza Carmine.

In particolare, nella notte del 14 maggio, il vandalo, munito di vernice spray, si è accanito contro il portone principale della Chiesa ma una volante lo ha colto in flagrante e lo ha bloccato e identifico in un 28enne di Lazzaro di Motta San Giovanni.

Sottoposto a perquisizione, il ragazzo, noto per altri precedenti per deturpamento di edifici, è stato trovato in possesso di diverse bombolette che deteneva in uno zainetto e di conseguenza è stato denunciato.