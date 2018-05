Spacciava davanti a scuola: YouPol intercetta 23enne, arrestato

M.A. extracomunitario di anni 23, è stato sorpreso mentre vendeva marijuana a dei minori. A segnalare il misfatto è stata la nuova app della Polizia di Stato: You Pol che ha intercettato esattamente lo spazio verde di Cosenza vicino a degli istituti scolastici, e gli orari in cui di solito avveniva lo spaccio, pressappoco all’uscita delle lezioni.

A questo punto una pattuglia, in seguito ad appostamenti vari, si è precipitata sul posto cogliendo in flagrante lo spacciatore che tentando di fuggire e di disfarsi della droga, è stato acciuffato e perquisito.

Ritrovato in possesso di due pietre di Hashish, per un totale di circa 5,96 grammi, oltre a quasi 50 gr. di marijuana e alla somma di 1.647 euro suddivisi in banconote di vario taglio, è finito in arresto per detenzione e spaccio di droga.

Ampio apprezzamento è pervenuto da parte del Questore della Provincia di Cosenza, Giancarlo Conticchio, insieme al Vicario del Questore Salvatore Barilaro e al Dirigente della Squadra Volanti Cataldo Pignataro, che stamane hanno presentato lo strumento digitale alla stampa.

L'applicazione, - che per la provincia di Cosenza è attiva da oggi - è scaricabile su smartphone, e consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della Questura, anche in forma anonima, se si è testimone o si è venuto a conoscenza di episodi di bullismo o traffico di stupefacenti.

Funziona su tutto il territorio nazionale e, anche uscendo fuori dalla provincia di Cosenza, la segnalazione verrà ricevuta dalla Questura competente per territorio. L'utente ha anche la possibilità di poter effettuare una chiamata di emergenza, utilizzando un pulsante ben visibile di colore rosso, alla sala operativa 113 della Polizia di Stato.