Ritrovato anziano disperso domenica a Gioiosa: era caduto in un dirupo

È stato finalmente ritrovato, il povero anziano scomparso domenica scorsa da Gioiosa Jomica.

Giuseppe Marzolo, 82enne del posto, è stato salvato dai Carabinieri, ritrovato sotto shock ma in buone condizioni, dopo essere precipitato in un dirupo profondo circa 20 metri, in contrada Pristarello ed aver trascorso una notte tra i rovi e sotto la pioggia.

Le ricerche sono state coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Roccella Jonica e condotte sul campo dalla Stazione Carabinieri, dai Carabinieri Forestali, dalle Unità Cinofile, con il contributo dello Squadrone Cacciatori “Calabria” e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Siderno.

Sul posto sono intervenuti anche i familiari che hanno manifestato profonda gratitudine a tutti i soccorritori.