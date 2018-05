San Luca, Francesco Anoldo: “Mi candido a sindaco”

In principio è stato Klaus Davi, adesso lo segue Francesco Anoldo già candidato nel 2014 a Reggio Calabria. Sula bilancia c'è un solo obiettivo: diventare sindaco di San Luca. Così il politico reggino annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni nel comune di San Luca. Perché da “calabrese e da Reggino”, Anoldo sente “il dovere di provare a far tornare la Democrazia a San Luca”.

Ha accolto la sfida lanciata da Davi e ha deciso di candidarsi utilizzando come slogan “sindaco a costo 0”. Perché per Anoldo “l'attività politico – amministrativa non graverà un centesimo sulle tasche dei cittadini. Dal primo giorno, non percepiremo nulla e le nostre spettanze saranno donate per il rilancio di #SanLuca e dei suoi abitanti”.

Tanto da utilizzare il principio di bilancio familiare alla politica, “quando c’è da tirare la cinghia - scrive Anoldo- gli amministratori, quelli che non lo fanno per professione, sono chiamati a dare l’esempio e a San Luca , almeno sotto questo aspetto, nessuno potrà rimproverarci nulla. La buona politica c’è ed esiste, anche se non fa tanto clamore”.

Nel piccolo borgo aspromontano, infatti, non si vota per la terza volta consecutiva. In occasione delle amministrative del 10 giugno non è stata presentata alcuna lista per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Così come accaduto nel giugno dello scorso anno salta l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Per evitare questo due giorni il massmediologo Klaus Davi aveva dichiarato di volersi candidare, e oggi arriva la comunicazione di Anoldo.