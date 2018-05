Girava con una pistola nel marsupio, ma con autorizzazione scaduta. Arrestato

Girava tranquillamente con una pistola nel marsupio, così per un uomo sono scattate le manette. È successo a Cassano allo Ionio, dove i carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro hanno effettuato un controllo a casa dell’uomo in contrada Bruscata piccola. Ma arrivati davanti l’abitazione, i militari si sono accorti che il proprietario non era in casa. A seguito di una telefonata di un vicino di casa, l’uomo è arrivato sul posto a bordo di un’autovettura e con un marsupio al collo.

I Carabinieri hanno effettuato un controllo delle armi, custodite all’interno di un armadio metallico nella camera da letto e chiuso a chiave. Una volta aperto e dopo aver messo le armi in sicurezza, hanno ispezionato i fucili e le pistole.

I carabinieri hanno tuttavia notato l’assenza di una pistola dichiarata e risultante dalla documentazione in possesso dei Carabinieri. Nello stesso frangente l’uomo, con un gesto del tutto maldestro ha cercato di sfilare un revolver Smith&Wesson calibro 3,57 Magnum dal marsupio e di rimetterlo al posto. Ma l’azione è stata notata dai militari, che hanno fermato l’uomo e dopo essersi impossessati della pistola, la hanno disarmata. Questa era infatti carica con 6 cartucce nel serbatoio.

Il revolver in oggetto, che era quello mancante tra le armi regolarmente detenute, non poteva essere portato al di fuori della vetrinetta, in quanto l’autorizzazione del porto di armi per difesa personale era scaduto. Sia la pistola che le cartucce sono state sequestrate.

Per questo motivo il 58enne è stato arrestato per porto d’armi abusivo. L’uomo, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Eugenio Facciolla, è stato messo ai domiciliari, in attesa di essere processato con rito direttissimo presso le aule del Tribunale di Castrovillari.