Controlli nella Piana, sequestrati due frantoi

Smaltiva illecitamente le acque di lavorazione derivanti dal processo di molitura delle olive. Le acque invece di essere stoccate per il successivo smaltimento nelle modalità previste dalla legge, venivano convogliate in una vicina canalina superficiale di raccolta delle acque bianche e, successivamente, sversate nel Torrente Vacale senza alcun preventivo trattamento.

Per questo motivo i militari della guardia costiera di Gioia Tauro hanno sequestrato un frantoio. Durante un controllo i militari hanno scoperto lo smaltimento illecito delle acque di risulta del processo di lavorazione.

Sempre nell’ambito della stessa attività, gli uomini della Capitaneria di porto di Gioia Tauro hanno controllato un altro frantoio oleario nella frazione Castellace del comune di Oppido Mamertina, dove hanno riscontrato la violazione delle normative vigenti in materia ambientale. In particolare, i militari hanno scoperto un deposito incontrollato e senza autorizzazione di rifiuti, costituiti da una notevole quantità di sansa stoccata su un piazzale. Questi, al momento del controllo, erano senza la copertura necessaria per impedire la formazione di colaggi e infiltrazioni di liquidi oleosi nei tombini delle acque bianche.

I militari hanno inoltre scoperto un colaggio di liquido oleoso che dalle vasche adibite alla raccolta delle acque di vegetazione si immetteva nel tombino adibito al deflusso delle acque bianche. I militari hanno quindi sequestrato i frantoi, e hanno denunciato i titolari alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di inquinamento ambientale e di scarico di reflui industriali non autorizzato.