Canoni demaniali non pagati. Setacciati 52 lidi balneari, evasi oltre 2 milioni di euro

Oltre una cinquantina di lidi balneari passati al setaccio dalla Guardia di Finanza. Prima dell’apertura della stagione estiva i militari hanno voluto vederci chiaro sui pagamenti dei canoni delle concessione demaniali, un settore in cui, ed in molti territori, qualcosa spesso non quadra: le entrate che spettano all’Erario troppo spesso risultano inferiori rispetto alle attese.