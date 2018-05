Asd Mkr: Giorgia Cristaldi protagonista alle finali nazionali cadetti-kumite

Giorgia Cristaldi

Sabato 5 e domenica 6 maggio presso il PalaFijlkam di Ostia si è svolta la finale nazionale del campionato italiano Cadetti maschile e femminile, alla quale hanno partecipato ben 433 atleti nati negli anni 2003 e 2004 dopo essersi aggiudicati il pass alle fasi di qualificazione regionale. Per l’appunto, sono stati 281 gli atleti nella classe maschile e 152 nella classe femminile.

Alla gara, ben organizzata dal Comitato regionale Lazio, La Scuola di Karate ASD Martial Kroton Ryu, che aveva qualificato due atleti, si è presentata solo con Giorgia Cristaldi, mentre Piero Riga, a seguito di una contrattura muscolare che lo ha costretto al riposo nelle ultime due settimane, ha dovuto rinunciare alla finale.

Giorgia Cristaldi, alla prima esperienza in campo nazionale, in questa categoria ha dimostrato grinta e capacità tecniche ma, purtroppo nel primo incontro, non ha potuto dare il meglio di se a causa di un trauma distorsivo alla gamba destra e il combattimento si è concluso a favore della sua avversaria, classificandosi 11esima nella categoria di peso +63 kg. Una trasferta per la nostra atleta, dichiara in una nota il maestro Francesco Bellino, che servirà per continuare il perfezionamento e la crescita agonistica individuale.