Protestano i lavoratori dei Centri per l’Impiego, in 100 occupano sala Regione

Una sala della Cittadella Regionale è stata occupata in segno di protesta da circa cento lavoratori di Centri per l'Impiego. L’azione, sostenuta da Cgil, Cisl e Uil Calabria, scatta per sollecitare il passaggio nei ruoli regionali. I manifestanti lamentano la mancata attuazione di un protocollo d'intesa dello scorso mese di marzo che definisce le modalità per il trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego dalle Province alla Regione.