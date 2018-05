Pesca abusiva: sequestrate 4 reti “tremaglio” a Monasterace

L a Guardia Costiera ha posto sotto sequestro quattro reti da posta di tipo “tremaglio”, lunghe circa 300 metri, utilizzate da diportisti per la pesca abusiva. La scoperta è stata fatta nel corso di un controllo nella zona nord della Spiaggia di Monasterace Marina. Le ispezioni continueranno nei prossimi giorni visto l’approssimarsi della stagione balneare e per garantire il rispetto delle norme in vigore e tutelare la pesca professionale.