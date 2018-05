Emozioni per la I edizione dello Zecchino d’argento

Una grande festa dei bambini e della musica. La I edizione dello Zecchino d’Argento al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, organizzata in occasione della Festa della Mamma, non è stata semplicemente una gara canora, bensì un momento speciale di condivisione, sotto il segno della lealtà e dell’amicizia.

I 13 piccoli partecipanti, di età compresa tra i 3 e i 10 anni, hanno sorpreso ed entusiasmato per bravura e simpatia. E’ la forza dei bimbi che, con la loro semplicità e schiettezza, sanno arrivare al cuore del pubblico. Ad aggiudicarsi la I edizione sono stati: Angela Perricelli con “Il valzer del moscerino” (primo posto), Ginevra Varcasia con “Quel bulletto del carciofo” (secondo posto) e Fabiana Tallarico con la “Sveglia biricchina (terzo posto).

Tante le emozioni provate nella serata condotta da Francesco Passafaro, direttore artistico del Comunale. I bambini si sono sostenuti a vicenda dinanzi al timore del palcoscenico, in un clima di grande armonia e complicità. Grande gioia da parte delle famiglie nel vedere i propri figli esprimersi con leggerezza e libertà.

Questi sono i messaggi trasmessi dalla fonte d’ispirazione della manifestazione, lo Zecchino d’Oro, il Festival della Canzone del Bambino, divenuto patrimonio culturale italiano. Lo Zecchino d’Argento ha stretto proprio una collaborazione con l’Antoniano di Bologna e tante iniziative in futuro prenderanno luce.

La prima è stata lanciata subito, “Operazione Pane”: la campagna promossa per rispondere al problema della povertà in Italia con il coinvolgimento di 16 mense del mondo Francescano, per supportarle nell’erogazione quotidiana dei pasti e delle successive attività di reinserimento nella comunità per le persone aiutate. Tra queste 16 mense, oltre a Bologna, Milano, Roma, c’è anche quella di Catanzaro della Chiesa del Conventino e, nella serata di ieri, è stata attivata una raccolta fondi a favore della mensa catanzarese.

A decretare i vincitori è stata una giuria di esperti: Roberto Nadiani, tenore e direttore del coro Aurorae; Rosario Raffaele, anche compositore e direttore del coro Seri Chorum; la musicista e scrittrice Maria Primerano; la giornalista Carmen Loiacono; il cantautore e direttore artistico Antonio Pascuzzo che ha regalato al pubblico una speciale performance musicale.

A premiare i primi tre classificati - insieme a Paolo Abramo, Presidente onorario del Comunale, nonché ideatore dell’iniziativa - è stata la presidente della giuria, la musicista, direttore di area artistica del Teatro Politeama e direttore artistico del Festival d’Autunno, Antonietta Santacroce. Le esibizioni sono state impreziosite dalla presenza del Coro Arcobaleno diretto da Irene Infante.

Gli altri bambini partecipanti che hanno reso indimenticabile la I edizione dello Zecchino d’Argento sono stati: Samuel Manfredi, Aurora Esposito Critelli, Sofia Rubino, Antonio Donato, Sofia Benincasa, Alessandro Dattola, Miriam Cotroneo, Antonio Proto, Piercarlo Tassoni, Eva Scerbo e la mascotte Melissa Ruggeri.