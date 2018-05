Controlli a Crotone, due arresti per espiazione pena

Sono due gli arresti effettuati dai carabinieri della stazione di Crotone nelle ultime ore. I militari, nel primo caso, hanno eseguito un provvedimento di detenzione domiciliare emesso dalla Corte di Appello, nei confronti di un 61enne odontotecnico del luogo che dovrà espiare una pena per abusivo esercizio di una professione, commesso nel 2007.

Stesso provvedimento è stato contestato a un 36enne del capoluogo. In questo caso dovrà espiare una pena, invece, per tentata rapina in concorso, porto di armi od oggetti atti ad offendere, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e furto aggravato, reati commessi nel 2014. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Crotone.