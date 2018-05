Tragedia della strada. Scontro frontale, muoiono due motociclisti

Uno scontro frontale ha provocato la morte di due motociclisti mentre una terza persona è rimasta ferita. Questo il triste bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 18 “Tirrena Inferiore”, a Bagnara Calabra, nel reggino.

Ancora in corso di accertamento che le cause che hanno provocato il sinistro mentre la statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 505,700. Il traffico al momento è deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni sul posto.

Sul luogo dell’incidente mortale, oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi del caso, e gli uomini dell’Anas per la gestione del traffico.