Gli agenti della Questura di Vibo Valentia hanno arrestato stamani un uomo già noto alle forze dell’ordine, P.R., nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio.

L’uomo, ristretto ai domiciliari, è stato sorpreso in una tabaccheria in palese infrazione del provvedimento impostogli. Nella giornata di domani sarà processato per direttissima.