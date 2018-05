La città di Crotone rinnova la sua devozione alla Madonna di Capo Colonna

Si è rinnovato questa mattina, nell’ambito della Solenne Liturgia Pontificale nella Basilica Cattedrale presieduta da Sua Eccellenza Mons. Domenico Graziani, l’omaggio della comunità a Maria di Capo Colonna, Patrona della Città, con l’accensione del Cero Votivo offerto dall’Amministrazione Comunale.

“E’ una grande emozione poter esprimere il sentimento dell’intera comunità cittadina di amore e devozione nei confronti della nostra Patrona con questo gesto simbolico che rappresenta l’unione tra Maria di Capo Colonna ed il popolo crotonese. Sono orgoglioso e commosso di averlo compiuto come sindaco della città ma anche come semplice pellegrino che guarda, come migliaia di crotonesi, anche quelli che vivono fuori città, a Maria di Capo Colonna come guida spirituale. Idealmente, con questo gesto, sentito e doveroso, tutte le famiglie crotonesi si stringono alla loro Patrona” ha detto il sindaco Ugo Pugliese.