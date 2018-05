Sventata un’operazione di spaccio nel cosentino, un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia sono stati eseguiti nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri Compagnia di Rogliano dopo aver sventato una consegna di droga nel centro storico di Aprigliano.

L’azione sospetta è stata notata da un militare fuori servizio che aveva visto un tossicodipendente raggirarsi con la sua auto nei pressi dell’abitazione di un 19enne con precedenti per spaccio. Allertata la sala operativa è scattato subito un servizio di osservazione e il giovane consumatore di droga ha arrestato la sua marcia proprio a pochi metri dall’abitazione del 19enne che lo attendeva in compagnia di un altro ragazzo, 18enne incensurato.

Non appena il giovane si è avvicinato all’automobile dell’acquirente, i Carabinieri hanno sbarrato la via con la propria autovettura a quella del tossicodipendente, mentre lo spacciatore e l’acquirente venivano bloccati da altri militari. Il 18enne, invece, è riuscito a darsi alla fuga a piedi tra i vicoli del centro storico di Aprigliano, venendo poi rintracciato di lì a poco da un’autoradio giunta in appoggio.

Successive perquisizioni sia personali che domiciliari, effettuate dai militari nei confronti dei due fermati, hanno consentito di rinvenire, nella disponibilità del 19enne, ben 55 gr di marijuana già pronta per la vendita, nonché un bilancino di precisione e vari materiali utili per il confezionamento in dosi. Ad incastrare il 18enne, suo complice, invece la vicinanza all’amico spacciatore al momento dello scambio ed il tentativo di fuga precipitosa tra le strade del paese.

D’intesa con l’Autorità Giudiziaria di Cosenza, per il 19enne, trovato in possesso della marijuana, sono scattate le manette, mentre il 18enne è stato denunciato in stato di libertà.