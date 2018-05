Escursionista precipita per 25 metri sul monte Sellaro, salvata dal Soccorso Alpino

Un mancato appiglio ha causato un volo di 25 metri ad una escursionista sul Monte Sellaro, nel Parco Nazionale del Pollino, a Cerchiara di Calabria.

Nel pomeriggio di ieri, dopo un violento piovasco, la sportiva stava scendendo con un gruppo di amici dalla cima del Panno Bianco, seconda cima del Monte, e nel bel mezzo del percorso è scivolata ed è precipitata lungo la parete rocciosa fermandosi miracolosamente in un sottostante canalino in parete, appena prima di precipitare per altri 30 metri.

Immediatamente i compagni di escursione, tutti della provincia di Catanzaro, hanno lanciato l'allarme alla centrale Operativa del 118 di Cosenza la quale ha girato la chiamata alla Stazione del Pollino del Soccorso Alpino Calabria.

L'escursionista era cosciente ma aveva riportato nella caduta diversi traumi. Il Soccorso Alpino, per velocizzare l'intervento, ha richiesto al 118 l'intervento dell'elisoccorso ma il punto dove si trovava la donna, moto ripido e difficile da raggiungere, ha permesso ai soccorritori il solo arrivo a piedi e un duro lavoro per il recupero.

Dopo una decina di ripresa di ancoraggi l’escursionista è stata trasportata sino al Santuario della Madonna delle Armi dove è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 ed è poi stata trasportata in ospedale.