Amministrative: non si vota a San Luca, è la terza volta consecutiva

Non si vota per la terza volta consecutiva a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, dove in occasione delle amministrative del 10 giugno non è stata presentata alcuna lista per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Così come accaduto nel giugno dello scorso anno.

Nel 2015 - scrive l'Agi - fu presentata una sola lista, "Liberi di ricominciare" che però non ottenne il quorum sufficiente. Nel 2013 il comune era stato sciolto per ingerenze mafiose. San Luca è famosa per aver dato i natali allo scrittore Corrado Alvaro, ma anche tristemente nota per la faida di San Luca, culminata nella strage di Duisburg.