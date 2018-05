Illuminazione pubblica: importante finanziamento per il Comune di Conflenti

“Grazie alla capacità dimostrata dall’Amministrazione comunale di intercettare i fondi che si rendono man mano disponibili, abbiamo la possibilità di attivare progetti che interessano tutto il territorio comunale e che affrontano disagi causati da annose problematiche mai affrontate in modo risolutivo”. Così, il sindaco di Conflenti, Serafino Pietro Paola, che esprime soddisfazione per un altro traguardo importante raggiunto.

Il Comune di Conflenti infatti è stato ammesso anche al finanziamento per “Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica comunale“, il progetto con il quale aveva partecipato all’avviso pubblico “Misura 4.1.3. Por Calabria Fesr Fse 2014-2020”. Con decreto dirigenziale n° 4034 del 27 aprile 2018, infatti, la Regione Calabria ha approvato la graduatoria relativa alla Seconda Linea dell’avviso rivolto ai Comuni e alle unioni di comuni per incentivare l’adozione di soluzioni tecnologiche ad alta efficienza per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica.

“L’assegnazione del finanziamento per l’efficientamento energetico rappresenta un grande risultato per la comunità conflentese” - continua il sindaco - sono previsti interventi di miglioramento della pubblica illuminazione che incideranno, migliorandole, non solo le condizioni della viabilità e della sicurezza di tutto il territorio (Conflenti centro e la Frazione San Mazzeo) ma che apporteranno cospicui vantaggi anche in termini di risparmio energetico”.

Si ricorda che Conflenti è anche in attesa della definizione dell’iter del progetto delle Aree Interne in cui è previsto un finanziamento per il recupero dell’ex Chiesa di San Nicola e per il riattamento delle botteghe per gli antichi mestieri nell’Antico Borgo di Conflenti Superiore mentre con riferimento al Psr (Piano di sviluppo rurale) è in posizione utile e quindi nell’imminenza di ottenere ulteriori finanziamenti.