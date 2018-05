Due fucili e munizioni nel garage, 31enne lametino finisce in carcere

Un 31enne, Valentino Perri, già noto alle forze dell’ordine, è finito in arresto e per ora portato nella casa circondariale di Catanzaro dopo che i carabinieri di Lamezia Terme, perquisendo un magazzino in disuso che sarebbe stato nella sua disponibilità, vi hanno ritrovato due armi.

Entrati nel locale, dopo aver notato alcuni fusti in acciaio i militari si sono insospettiti per il nervosismo dell’uomo e hanno così deciso di aprirli uno per uno.

E proprio dall’interno di uno di questi sono spuntati un fucile calibro 12 con la matricola abrasa, oltre a una cinquantina di cartucce dello stesso calibro, ed un fucile ad aria compressa modificato, al quale era stata sostituita la molla di armamento aumentandone il potenziale.

Il tutto è stato sequestrato in attesa degli accertamenti balistici che dovranno chiarire se l’arma clandestina sia stata utilizzata in vicende criminali.

Perri dovrà rispondere ora dei reati di ricettazione e detenzione di arma da sparo clandestina e detenzione illegale di munizionamento.