Dispersione scolastica, 17 genitori denunciati nella Piana

Diciassette persone, genitori di altrettanti figli minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri di San Martino di Taurianova.

Per i militari - che hanno eseguito una serie di controlli nella scuole del posto - sono responsabili di non aver adottato alcun provvedimento nei confronti dei ragazzi per impartirgli l’istruzione obbligatoria, e nonostante fossero a conoscenza delle numerose assenze accumulate durante l’anno scolastico.

Un fenomeno, quello della dispersione scolastica, su cui i carabinieri appartenenti al Gruppo di Gioia Tauro tengono sempre alta l’attenzione, assicurando che proseguiranno anche nei prossimi giorni con dei controlli simili in altri istituti d’istruzione della Piana.