Crotone. “Pizzicato” mentre ruba alimenti in un negozio del centro

È entrato in un negozio di alimentari, nella centralissima piazza Mercato di Crotone, forzando dapprima la saracinesca e poi infrangendo la vetrata con un grosso masso.

Una volta dentro stava per portare via alcuni prodotti e il denaro che era rimasto in cassa. Ma gli è andata male. Una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri, che stava perlustrando la zona, l’ha infatti pizzicato sul fatto.

Per l’uomo, un 28enne crotonese, P.N., sono costì scattate le manette: dovrà rispondere di furto aggravato.