Ragazzi scomparsi in mare, ritrovati i due cadaveri

Riavviate da poco le ricerche sono stati ritrovati alle prime luci del giorno i corpi dei due giovani extracomunitari inghiottiti ieri pomeriggio nello specchio di mare antistante Catanzaro Lido, dopo essersi gettati in acqua uno per recuperare un pallone e l’altro per aiutare il compagno (LEGGI).

Un elicottero li aveva già avvistati ieri, a poca distanza l’uno dall’altro, e stamani il recupero da parte dei soccorritori. Le vittime sono due ragazzi di appena 25 anni, senza fissa dimora e che facevano parte di un gruppo di extracomunitari che stava giovando sulla spiaggia prima della tragedia.