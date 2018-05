Ritardi sui lavori, Crotone ancora senz’acqua: entro stasera rubinetti aperti

Slittano i tempi per il ritorno della fornitura d’acqua a Crotone, interrotta da ieri e che avrebbe invece dovuto essere riattivata stamani (LEGGI).

La Congesi, società che gestisce il settore idrico nel capoluogo, fa sapere infatti che i lavori che sta svolgendo la Sorical per la manutenzione straordinaria sulla condotta regionale di adduzione al potabilizzatore, richiedono ulteriore tempo per la loro conclusione rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Pertanto l’acqua potrà tornare a sgorgare dai rubinetti dei crotonesi nel tardo pomeriggio di oggi, 12 maggio, e la situazione potrà regolarizzarsi in serata.