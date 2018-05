Inghiottiti dal mare per recuperare un pallone, riprese stamani le ricerche

Sono state interrotte intorno alle 11 di ieri sera e riprese stamani alle prime ore del giorno, le ricerche dei due ragazzi scomparsi nella acque antistanti Catanzaro Lido (LEGGI).

Dalle forze dell’ordine è stato confermato che si tratta di due giovani extracomunitari che stavano giocando sulla spiaggia quando il pallone è finito in mare: per recuperarlo uno dei due si è tuffato in acqua ma le forti correnti lo hanno trascinano non facendolo più riemergere.

Il secondo giovane è così andato in soccorso dell’amico ma anche lui non ha fatto più ritorno, inghiottito dal mare.

Sul posto, intorno alle 17.30 di ieri, si sono precipitati dapprima i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, in particolare gli uomini del distaccamento di Sellia Marina, insieme a Guardia costiera e Carabinieri che hanno inizio le ricerche con il supporto di un elicottero della Protezione Civile regionale che ha sorvolato la zona.

Nel frattempo sono stati fatti arrivare da Reggio Calabria gli specialisti del nucleo sommozzatori dei vigilfuoco che si sono immersi nelle acque del quartiere per ben tre ore prima di interrompere le ricerche, a tarda sera.

A coordinare le operazioni di soccorso dei pompieri è presente il funzionario Ispettore Antincendio Mauro Luciano: 11 le unità di terra e 7 quelle dei sommozzatori impegnate nelle ricerche.