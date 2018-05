Roccella jonica. Migranti in barca a vela. Arrestati tre scafisti

Sono arrivati fin lungo le coste italiane non a con un classico “barcone” o un gommone ma su una barca a vela di circa 14 metri, battente bandiera americana.

Undici le persone a bordo di nazionalità irachena e turca, tra cui una donna: ad intercettare la barca e ed i migrandi, nelle acque antistanti Brancaleone, nel reggino, è stata una motovedetta della Guardia Costiera che l’ha scortata fino al porto di Roccella Jonica per eseguire tutti gli accertamenti del caso.

Le indagini, eseguite dal personale militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella insieme agli agenti del Commissariato di Siderno e della Stazione Navale della Guardia di Finanza locale, è emerso che si trattava di immigrati clandestini così come sono stati individuati tre presunti scafisti che avrebbero organizzato il viaggio partendo dalle coste della Turchia.

I tre sono stati fermati e trasferiti nel carcere di Locri, mentre gli altri stranieri, tutti in buone condizioni di salute, sono stati collocati in una struttura di Roccella Jonica per la prima accoglienza. La barca a vela, invece, è stata sottoposta sequestrata.