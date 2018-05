Non torna a casa all’imbrunire, 70enne trovato morto sotto al trattore

Il suo lavoro lo portava a rientrare a casa solo all’imbrunire ma oggi qualcosa è andato storto e un contadino 70enne non è tornato dai familiari come era solito fare. Questo ha portato subito tensione tra i parenti che hanno lanciato l’allarme.

Le immediate ricerche hanno portato subito a scoprire il peggio: l’uomo è stato infatti travolto dal suo trattore mentre lavorava un terreno. Il fatto è avvenuto in contrada Vallemanco di Torano Castello, nel cosentino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.