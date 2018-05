Fusione Corigliano-Rossano: nominato altro sub commissario

Su proposta del Commissario Prefettizio Domenico Bagnato, il Prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao ha nominato un altro sub Commissario presso il Comune di Corigliano Rossano.

Si tratta di Donato Michele Lizzano, segretario generale in servizio presso il Comune di Rende. Lizzano affiancherà la sub commissaria prefettizia con delega alla cultura, il viceprefettovicario Emanuela Greco e il Sub Commissario Domenico Giordano con delega alle finanze.