Quarta giornata della Cultura a Catanzaro, assegnati i Carlini d’argento

Si è conclusa, con l’assegnazione dei Carlini d’Argento a palazzo De Nobili, la Quarta edizione della giornata della Cultura organizzata ed ideata da Yves Catanzaro con il Leo Club Catanzaro Host presieduto nell’anno sociale 2017 e 2018 da Giulia Guerrieri.

La manifestazione, che ha avuto il patrocinio del Comune di Catanzaro – Assessorato alla Cultura – della Camera di Commercio e dalla Fondazione Politeama, ha visto l’assegnazione dei Carlini d’Argento a quattro Eccellenze del nostro territorio per la sezione “Cultura” a Domenico Piraina, per la sezione “Arti visive e discipline dello spettacolo a Saverio Rotundo, in arte “U Ciaciu”, per la sezione Imprenditoria Giovanile ad Antonio Ranieri della Motonautica Ranieri International e per la sezione Eccellenza al Valentino Beach Club, il Lido balneare della Cooperativa Zarapoti. Le opere sono state realizzate dal maestro orafo crotonese Michele Affidato.

La prima parte della Quarta Giornata della Cultura ha interessato alcune classi del Liceo Scientifico di Catanzaro che, presso il Complesso Monumentale del San Giovanni, hanno assistito alla ricostruzione storica, curata da Giovanni Matarese, dell’assedio del 1528 che subì la Città. Altri momenti culturali della iniziativa mattutina ha interessato la visita guidata del colle San Giovanni curata da Mario Mauro e una visita alle mostre dei maestri Lamanna e Molè e della pinacoteca di Andrea Cefaly.

“Questa manifestazione” – ha dichiarato l’ideatore e organizzatore Yves Catanzaro – ha ormai assunto un ruolo importante in città e questa edizione – ha aggiunto – ci ha regalato molte emozioni e spunti di riflessione. Emozioni trasmesse anche attraverso filmati rievocativi dell’assedio del 1528, durante la mattina, ma anche e soprattutto durante la cerimonia di assegnazione delle quattro eccellenze che sono state precedute da brevi filmati di presentazione dei premiati che ha visto la partecipazione di illustri ospiti”.

Catanzaro ha poi concluso esortando i giovani di oggi ad avere fame di conoscenza, ad essere curiosi di scoprire le immense ricchezze che si celano dietro ogni angolo della propria città avendo l’orgoglio di appartenere ad un territorio.

Giulia Guerrieri, Presidente del Leo Club, ha dichiarato che “il Catanzaro Host è da sempre attivo sul territorio per valorizzare le ricchezze cittadine attraverso opere di sensibilizzazione con i giovani ma con questo progetto - ha aggiunto – noi Leo abbiamo sognato veramente in grande, credendoci fortemente ed oggi possiamo dire che siamo riusciti a realizzare un grande appuntamento per la città. Ad ognuno è concesso di poter sognare, ma solo lavorando per la realizzazione dei propri obiettivi, credendoci ed avendo un grande team su cui contare il sogno diventa realtà, come lo è stato per la Quarta edizione della Giornata della Cultura.”

Alla serata di gala, allietata dai musicisti Serena Mustari e Francesco Silipo erano tra gli altri presenti, in una sala gremita di ospiti, anche il Sindaco della città Sergio Abramo, il Vicesindaco Ivan Cardamone, l’Onorevole Wanda Ferro, il Presidente della Camera di Commercio Daniele Rossi, oltre a personalità illustri degli ambienti culturali cittadini.