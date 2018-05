Pomeriggio di follia, spara a cinque persone: una è morta, quattro i feriti

Un uomo ha imbracciato un fucile ed ha cercato di compiere una strage tra Nicotera e Limbadi. Le scene di follia sono iniziate a Nicotera, nei pressi di una scuola.

Qui l’omicida è entrato in casa di un operaio 67enne, Michele Valarioti, ed ha fatto fuoco colpendolo a morte; poi ha rivolto l’arma verso la moglie di quest’ultimo, Giuseppina Mollese, 70 anni, ferendola gravemente ad un polmone.

Trasportata in gravi condizioni, in prognosi riservata e in codice rosso, all’ospedale di Catanzaro, pare sia stata colpita ad un polmone.

La furia è continuata in un bar di Limbadi. Lo sparatore, a bordo di una Fiat Panda, ha raggiunto il locale e questa volta ha puntato il fucile verso l'ex proprietario, Pantaleone D’Agostino, e altre due persone, Leo Timpano e Francesco Di Mundo, che in quel momento stavano giocando a carte.

Il primo è stato colpito all’addome mentre il secondo è stato gambizzato e Di Mundo raggiunto di striscio alla tibia destra.

Lo sparatore è poi risalito sulla sua vettura ed ha fatto perdere le sue tracce. I Carabinieri del Nucleo investigativo di Vibo e della Compagnia di Tropea hanno avviato una vera e propria caccia all’uomo per rintracciarlo.

Al momento, infatti, non è stato ancora identificato: gli investigatori per ora sanno che si tratterebbe di una persona sui trent’anni e che abbia agito a volto scoperto. Intanto tra le campagne è stata ritrovata la Panda utilizzata.

(notizia in aggiornamento)