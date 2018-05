Inchiesta Comune Serra San Bruno: arriva l’assoluzione per l’ex sindaco

L'ex sindaco di Serra San Bruno, Raffaele Lo Iacono, è stato assolto dall’accusa di abuso d'ufficio nell'ambito del procedimento penale sulla cessione di diversi beni comunali alla fondazione "Monsignor Biagio Pisani" da parte del Comune vibenese. L’assoluzione con formula ampia arriva dal Tribunale collegiale del capoluogo.

Lo Iacono, che ha rinunciato alla prescrizione, è riuscito a dimostrare ai giudici di non aver mai votato in aula la delibera, ma di essersi invece astenuto. Da qui l'assoluzione dell'imputato, difeso dall'avvocato Maurizio Albanese. Altri 9 imputati erano invece già usciti dal processo non rinunciando alla prescrizione.