Siclari accoglie l’entrata di Imbalzano in Forza Italia

“È finalmente ufficiale l’entrata in Forza Italia dell’amico Pasquale Imbalzano che per tutta la campagna elettorale mi è stato accanto e ha sostenuto la mia candidatura”.

Il senatore Marco Siclari, assente per motivi istituzionali, ha accolto l’entrata di Imbalzano nel gruppo comunale reggino di Forza Italia e commenta che “quella di Pasquale Imbalzano è una figura che va valorizzata e che, sono certo, troverà ampi spazi nel partito oltre che nel consiglio comunale dove saprà farsi valere. Mi dispiace non essere presente alla conferenza stampa che ufficializza questo importante ingresso ma questo pomeriggio sarò impegnato al Senato per un’iniziativa culturale con il Presidente del Parlamento Europeo”.

“Questa è una giornata positiva per Forza Italia ma – sottolinea ancora Siclari - dobbiamo evitare che accadano ancora fuoriuscite come quella di Antonio Pizzimenti capogruppo Fi. Per questa ragione mi coordinerò subito i colleghi parlamentari Maria Tripodi e Francesco Cannizzaro e stabiliremo insieme una data e incontrare gli eletti in Fi di Reggio Calabria per ristabilire gli equilibri che ci sono sempre stati all’interno del consiglio reggino e discutere il futuro del partito reggino che, comunque, necessita di una profonda riflessione volta a ridare armonia con i contrappesi necessari a compensare le perdite subite considerando che a breve ci saranno altri ingressi”.

“A Imbalzano – ha concluso Siclari – va il mio sincero augurio di buon lavoro e in benvenuto in Forza Italia ribadendo, considerato gli stata d’animo attuali che comprendo perfettamente, che a lui non può essere attribuita nessuna responsabilità per i fraintendimenti che ci sono stati con gli atri colleghi. Voglio tranquillizzare gli amici e colleghi di partito reggini e i cittadini che il partito ha un’unica e sola volontà: rafforzarsi, essere unito ed essere inclusivo. Siamo pronti a qualsiasi confronto politico con questo comune denominatore”.

“L’augurio va nuovamente al partito reggino – termina la nota - a tutti i cittadini che rappresento in Senato e a tutti gli amici di FI che hanno un nuovo rappresentante in Consiglio Comunale. Forza Italia cresce e continuerà a crescere nelle prossime settimane”.