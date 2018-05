Stretta sui parcheggiatori abusivi, denunciate 5 persone

Cinque uomini sono stati sorpresi a esercitare il controllo del parcheggio e per questo sono stati denunciati. È successo in occasione di una serie di controlli disposti dalla Questura di Crotone, effettuati per arginare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Così personale dell’ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico ha accompagnato in Questura i 5 uomini, dei quali è al vaglio la loro posizione sulla regolarità della permanenza sul territorio nazionale. Un uomo in particolare è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.