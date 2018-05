Concorso fotografico “Per amore”, tra i finalisti anche Eva Gluszak Castagna

“Per Amore”, è questo il titolo del concorso fotografico indetto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite (Unhcr) e che sabato 12 maggio vedrà tra i finalisti partecipanti alla mostra di Cortona una giovane fotografa e giornalista vibonese.

La foto “Angeli della Guardia Costiera” di Eva Gluszak Castagna, è stata infatti selezionata insieme ad altri 40 scatti per accedere alla mostra organizzata appunto dall’Unhcr per offrire al pubblico le emozioni che, in precedenza, hanno animato la giuria nella selezione degli oltre 3000 scatti pervenuti nei mesi scorsi all’indirizzo del prestigioso concorso.

Pierre Andrè Podbielski, Arianna Rinaldo, Roberto Rossi, Carlotta Sami ed Enrico Stefanelli sono i membri che, con i loro voti, hanno premiato i migliori scatti tra i circa 600 fotografi professionisti lanciatisi nella sfida fotografica. Il concorso “Per Amore” aveva come traccia generica quella di immortalare, con l’occhio fotografico, l’emozione di un particolare momento della vita quotidiana.

In occasione del 70esimo Convegno Fiaf (Federazione italiana delle fotografie) a rappresentare l’intera regione Calabria vi sarà la fotografa e giornalista, di origine polacca ma vibonese d’adozione Eva Gluszak Castagna, che con uno scatto effettuato durante uno dei tanti sbarchi di migranti avvenuti presso il porto di Vibo Marina nel 2015, è riuscita ad immortalare l’attimo fuggente con il quale ha convinto i severi giudici del concorso, a scegliere lo stesso. La mostra, inaugurata lo scorso 9 maggio, sarà visibile fino al prossimo 17 giugno presso la Fortezza del Girifalco di Cortona.