Rossano. Successo per l’11° Memorial Tommaso Manuel Leone

Un torneo di calcio a 5 riservato agli Under 14 e Under 12. In campo: L'Ares Corigliano, il Krosia, l'Atletico Crotone, Real Sibari, San Pio X° di Piragineti, Sant'Antonio Abate di Cropalati, Santo Parise di Crotone e San Giuseppe di Sibari. Tutte le squadre sono affiliate al Csi (Centro Sportivo Italiano). A vincere l'undicesima edizione, per l'under 14, il Krosia che ha battuto, in finale ed ai calci di rigore (6-5), l'Atletico Crotone. Per l'under 12, invece, il San Giuseppe di Sibari ha vinto la finale (5-2) contro il San Pio X° di Piragineti. Significativa, tra l'altro, la cerimonia di premiazione dinanzi ad un numeroso pubblico seduto sulle gradinate del Palaeventi gestito perfettamente da Salvatore Cropanise. Premiati, oltre ai vincitori del torneo, tutte le squadre che hanno partecipato all'ultima edizione del Memoriale Leone.

Targa di riconoscimento anche ai diversi sponsor che, anche quest'anno, hanno dato il loro prezioso contributo per la realizzazione dell'importante appuntamento annuale in città. La serata, inoltre, è stata allietata dall'esibizione delle brave allieve delle Scuole di ballo dirette, rispettivamente, da Vittoria Converso e Florina Munafò. In seguito, poi, è stato offerto, al termine della premiazione, un ricco buffet a quanti hanno preso parte all'evento.

I genitori di Manuel, Luigi e Maria Turiaci, hanno voluto ringraziare, subito dopo il taglio della torta, Battista Diaco per l'organizzazione del torneo, il presidente regionale e provinciale del Csi (Centro Sportivo Italiano), la brava presentatrice Carmen Aurilia, il Reporter Antonio Le Fosse, il responsabile del Palaeventi Salvatore Cropanise, il service di Antonio Corvino, il cameraman Giorgio Amoriello, i fotografi ufficiali: Francesco Savoia (Ars foto) e Giuseppe Parrilla, le squadre partecipanti, gli arbitri, il personale di Sibari Emergenza per aver garantito l'assistenza sanitaria durante la manifestazione sportiva, il pubblico ed, infine, i diversi sponsor.

Si sono vissuti due giorni all'insegna dello sport e del ricordo in cui non sono mancati, tra l'altro, momenti di grande amicizia e di piena aggregazione fra tutti i calciatori delle squadre partecipanti all'emozionante torneo di calcio a cinque. Appuntamento, infine, al prossimo anno con la 12esima edizione del Memorial Tommaso Manuel Leone.