Giro d’Italia, Anas: sulla ss 18 limitazioni tra le province di Vibo, Catanzaro e Cosenza

A seguito delle ordinanze emesse dalle Prefetture di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza, per consentire il passaggio del 101° Giro d`Italia – 7^ Tappa dell’11 maggio 2018 ‘ Pizzo – Praia a Mare’, saranno attuate momentanee sospensioni della circolazione sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ tra i territori comunali di Curinga, Lamezia Terme, Gizzeria, Falerna e Nocera Terinese tra le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza.

Per consentire il passaggio della carovana, - comunica l'Anas - lungo il percorso interessato dalla manifestazione sono previste delle sospensioni temporanee della circolazione che avranno la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ancora in corsa e comunque non superiore alle due ore. Lungo il percorso saranno attivi presidi saranno attivi presidi delle Forze dell’Ordine e dell`Anas coadiuvate dalle Polizie Locali e dalle associazioni di volontariato nella fascia oraria compresa tra le ore 11.30 e le ore 17.30 circa

La tappa ‘Pizzo – Praia a Mare’ prevede la partenza dallo svincolo di Pizzo alle ore 13:25 ed arrivo allo svincolo di Tortora Marina intorno alle 17:16.