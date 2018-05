Sicurezza urbana, siglato patto tra la Prefettura e sette Sindaci del cosentino

Rafforzare, in un quadro di sicurezza integrata la collaborazione interistituzionale tra Enti al fine di migliorare l’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni legati alla criminalità diffusa e predatoria anche mediante l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate aree, individuate dai Sindaci nei propri territori.

Con questo obiettivo è stato siglato il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”. Il protocollo è stato firmato dal Prefetto Gianfranco Tomao e dai Sindaci dei Comuni di Cerzeto, Crosia, Paterno Calabro, San Pietro in Amantea, San Pietro in Guarano, Tortora e Zumpano.

Importante sarà il ruolo della Cabina di regia istituita alla Prefettura di Cosenza, composta dai rappresentanti delle Forze di Polizia e della Polizia locale, che avrà il compito di monitorare lo stato di attuazione del Patto.

Tomao, che si è dichiarato soddisfatto per la sottoscrizione dell’importante Atto pattizio, ha precisato che: “L’intesa firmata nella giornata odierna rappresenta una ulteriore conferma della stretta collaborazione tra la Prefettura di Cosenza e gli Enti locali, nell’ambito di una forma di cooperazione che si traduce in un’azione di supporto e di affiancamento della Prefettura all’attività dei Sindaci, finalizzata al miglioramento della vivibilità del territorio ed all’accrescimento della sicurezza percepita dai cittadini.