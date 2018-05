“Beccato” con due chili di marijuana e 4 fucili. Arrestato

È stato “beccato” con un arsenale composto da 4 fucili calibro 12 detenuti illegalmente, tra cui uno a pompa e un altro di precisione, oltre ad una pistola revolver calibro 450, 10 cartucce e di un grosso quantitativo di droga.

Per questo motivo un 44enne, pregiudicato di Roggiano Gravina, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia locale.

Ieri mattina i militari, insieme ad un’unita cinofila dell’Arma, di Vibo Valentia, hanno effettuato una perquisizione in un’abitazione di proprietà dell’uomo trovando, all’interno di una pertinenza adibita a magazzino, e grazie al prezioso fiuto del cane antidroga Akim, 4 buste con dentro marijuana per un peso complessivo di oltre 2 kg, oltre ad altri 250 grammi di hashish suddivisi in 4 pezzi avvolti dal cellophane.

Proseguendo nelle operazioni di ricerca, i Carabinieri hanno fatto un controllo su una vecchia tettoia collocata nelle immediate vicinanze, scoprendo che nella paglia era nascosto un vero e proprio arsenale.

Gli accertamenti hanno consentito di risalire alla provenienza di un fucile, oggetto di un furto che risale al 2015, a Roggiano Gravina, ai danni di un anziano.

Le armi sequestrate saranno inviate al Ris di Messina per i necessari accertamenti tecnici di natura balistica, al fine di verificarne l’eventuale utilizzo in fatti di sangue.

Le analisi sulla droga, effettuate dal Laboratorio Analisi dell’Arma, hanno consentito di accertare che dall’intero quantitativo sequestrato, sulla base del principio attivo contenuto, si sarebbero potuto ricavare ben 14 mila dosi da destinare alla vendita al dettaglio sul mercato illegale, con un guadagno stimabile in circa 74.000 euro.

Il 44enne è stato quindi arrestato per detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, venendo associato, su disposizione della Procura della Repubblica di Cosenza – guidata da Mario Spagnuolo – nel carcere del capoluogo bruzio.