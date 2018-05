Pubblicato il bando per il completamento del nuovo teatro comunale “Warner Bentivegna”

Ammonta a 3milioni di euro la somma prevista per il bando di gara per il completamento del nuovo teatro comunale intitolato al grande attore “Warner Bentivegna” di Crotone. La durata dei lavori, come emerso nel bando pubblicato, è di un anno.

Si è dato, in tal modo, continuità agli impegni presi dal sindaco Pugliese il 13 dicembre, quando, in occasione della manifestazione “Cantiere Crotone”, il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo proprio al teatro, accompagnato dal Presidente della Regione, Mario Oliverio.

In breve tempo dall’arrivo del finanziamento della Regione, ottenuto grazie alla rinnovata sinergia istituzionale tra Pugliese ed Oliverio, frutto del certosino lavoro svolto dalla consigliera regionale crotonese Flora Sculco, si è data concretezza alle attese dei crotonesi, che finalmente nella primavera 2019 dopo un’attesa durata circa quindici anni, potranno godersi il proprio Teatro.

“Questa amministrazione – dichiara l’assessore all’Urbanistica Salvatore De Luca – dimostra ogni giorno di più di non essere l’amministrazione degli annunci , ma quella del fare. La capacità produttiva di questa Giunta viene poi esaltata dalla professionalità dell’ingegnere Germinara, dirigente del settore 4, che sta dimostrando quotidianamente capacità e competenza, nonostante gli elevati carichi di lavoro cui è sottoposto. Continueremo a lavorare – conclude De Luca – per costruire la Prossima Crotone, con la determinazione e l’entusiasmo che stanno guidando le nostre azioni ed i progetti per la città, si procede #unpassoallavolta nella giusta direzione.”