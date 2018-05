Tenta di disfarsi della droga, ma viene “beccato”. Arrestato 27enne

Ha cercato di disfarsi di un pacchetto, lanciandolo lontano. Ma il movimento non è sfuggito ai Carabinieri di Paola che, dopo aver bloccato il ragazzo, hanno recuperato l'involucro. Questo, confezionato in plastica termosaldata, conteneva 50 grammi di cocaina. La successiva perquisizione ha consentito di trovare la somma di 1.200 euro in banconote di piccolo e medio taglio, considerati provento di spaccio.

Per questo motivo il giovane controllato, un ragazzo di 27 anni, già noto per reati in materia di sostanze stupefacenti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un controllo nei pressi del cimitero di San Lucido, i militari hanno notato un giovane con un atteggiamento sospetto, ma alla vista della pattuglia il 27enne ha lanciato il pacchetto.

Le analisi condotte dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti dell'Arma dei Carabinieri hanno permesso di accertare che dal quantitativo di cocaina sequestrata, sulla base del principio attivo contenuto nella stessa, avrebbero potuto essere ricavate circa 287 dosi da destinare alla vendita al dettaglio. Il giovane è stato portato prima nel carcere di Paola e poi posto ai domiciliari.