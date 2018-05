I carabinieri di Mesoraca hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria il titolare di un negozio per la vendita e riparazione di pneumatici, ritenuto responsabile di aver realizzato su un terreno di sua proprietà di circa 200 metri quadrati, in località “Putrini”, un deposito abusivo di pneumatici, in violazione alle normativa in vigore. L’area è stata sequestrata.