Punto inquinato ad Amantea, interdetta la balneazione

Valori di escherichia coli superiore ai limiti imposti dalla legge. Così la Zona Lidi di Amantea non è balneabile. L’Arpacal ha infatti effettuato analisi di campioni di acqua prelevati lo scorso 8 maggio in questo tratto di mare e ha quindi informato il sindaco della cittadina cosentina, e contestualmente al Ministero della Salute ed al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria.

Le analisi riferite al campione hanno rilevato valori non conforme alla legge. Per questo motivo l'area corrispondente non è al momento idonea alla balneazione. “Sarà compito del Comune avvisare la cittadinanza, identificare e rimuovere la causa dell'inquinamento, dandone comunicazione al Servizio tematico Acque del Dipartimento Arpacal di Cosenza, al Ministero della Salute e alla Direzione Scientifica di Arpacal”.